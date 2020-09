Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso legato a Luis Suarez.

“Nessuna leggerezza si è verificata l’opportunità che si liberasse dal Barcellona e abbiamo agito nella totale trasparenza e nel rispetto delle regole. Siamo serenissimi. Io non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco nemmeno bene queste situazioni, non mi sono fatto nessuna idea”.

Comments

comments