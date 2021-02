Paratici: “Napoli secondo solo a noi negli ultimi anni, sarà dura come sempre”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Napoli a Sky Sport.

“Ci siamo guadagnati partita per partita le nostre vittorie, siamo molto concentrati e certamente c’è un bel clima.

Guardiamo partita per partita, quindi andata e ritorno non c’entra niente. In Supercoppa è stata una partita complicata come lo sono tutte quelle di alto livello. Il Napoli è una squadra di alto livello che ha dato una continuità di risultati e prestazioni seconda solo a noi in questi anni. Bisogna fare i complimenti a tutti, squadra e società, hanno sempre avuto squadre forti”.

