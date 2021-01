Pardo: “Esonero di Gattuso sarebbe controproducente, ma ora deve tornare a vincere”

Pierluigi Pardo, giornalista di Mediaset e telecronista per DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione “Arena Maradona”.

“Non sono tra quelli che mettono Gattuso in discussione; i risultati non sono stati brillantissimi, ma nemmeno da buttare e finora è successo troppo poco per mettere in discussione l’allenatore. Un eventuale esonero, a mio parere, sarebbe controproducente. Gattuso, però, deve tornare a vincere le partite. Solo così riconquisterà anche la fiducia della piazza ma, per quanto mi riguarda, non l’ho mai messo in discussione. Stesso discorso per Giuntoli: non c’è nulla da imputare al ds. D’altra parte, la politica di De Laurentiis è questa. Secondo me il Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare terreno in campionato. La Serie A si è livellata e di conseguenza c’è speranza per tutti”.

