Pari per il Camerun di Anguissa che va avanti in Coppa d’Africa

In giornata Anguissa è sceso in campo con il suo Camerun per la sfida contro il Capo Verde; la Nazionale va avanti in Coppa d’Africa.

La sfida contro il Capo Verde è finita 1 a 1. Anguissa ha disputato tutto l’incontro. Questa la nota ufficiale del club azzurro:

“Frank Anguissa pareggia con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli di scena in Camerun-Capo Verde terminata 1-1 nella terza giornata della Coppa d’Africa.

Anguissa ha disputato tutto l’incontro.

Il Camerun, Nazione ospitante, aveva battuto il Burkina Faso per 2-1 nella gara d’esordio e l’Etiopia nella seconda giornata.“

Comments

comments