Pari tra Atalanta e Milan nel secondo anticipo

Finisce 1-1 l’incontro tra Atalanta e Milan
Secondo anticipo della nona giornata
Finisce 1-1 l’incontro tra Atalanta e Milan
Secondo anticipo della nona giornata
Luciano Spalletti sta per firmare con la Juventus
Conte in conferenza: “Dobbiamo avere sempre lo spirito di squadra, lo abbiamo fatto e non lo dobbiamo perdere”
Milinkovic-Savic protagonista nel parare il rigore a Camarda
Frank Zambo Anguissa a Dazn: “Il mister ha sempre voglia, cattiveria, gestire la partita non è facile per lui, voleva vincere!”
Conte nel post match parla a DAZN del suo Napoli capolista: “Contento per Frank, lui lo sa, può ancora migliorare nella conclusione”
Oriali prima del match: “Dispiace per De Bruyne: questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto”
Live-Lecce-Napoli: Milinkovic Savic para un rigore al Lecce, segna Anguissa per gli azzurri. Vince il Napoli (0-1, 69′ Anguissa)
Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali
De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra
Valentina De Laurentiis:”Il Napoli non è solo una squadra di calcio ma un simbolo”.