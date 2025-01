Parla il consulente legale dell’affare Kvara:”Operazione lunga. Cifre più o meno corrette.il Napoli ha mostrato maturità nella gestione”.

AVV. CIVALE, LEGALE AFFARE KVARATSKHELIA, A RADIO CRC: «Trattativa Kvara-PSG? Sono operazioni che richiedono tempo, possiamo parlare di mesi. Il Napoli ne è stato informato successivamente. Osimhen? Post scudetto, il club rifiutò oltre 150 milioni da una società saudita»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’avvocato Salvatore Civale.

Di seguito le sue parole:

«Devo precisare che non sono un intermediario, ma mi occupo di assistere dal punto di vista legale gli operatori di mercato coinvolti nelle varie operazioni.

Al di là dell’affetto verso il calciatore, uno dei protagonisti dello scudetto, dal punto di vista delle dinamiche del mercato è stata una buona operazione anche per il Napoli.

La società credo che abbia mostrato la maturità di comprendere che l’avventura del calciatore a Napoli si era in qualche modo esaurita.



Non si arriva mai alla definizione di un trasferimento così importante in pochi giorni.

Io mi sono occupato del contratto di trasferimento e delle varie dinamiche interne al gruppo di lavoro.

Quando si parla di un trasferimento così importante, ci sono sempre più professionisti coinvolti.

Quando è un trasferimento internazionale è anche fisiologico avere collaborazioni tra più agenti.

Io arrivo quando gli accordi sono già raggiunti a voce e bisogna poi mettere il tutto nero su bianco, con magari gli ultimi aspetti da chiarire.

Anche il Napoli ha pagato una commissione, ma non ho seguito le dinamiche in Francia, perché lì c’era un avvocato francese.

Io sono arrivato gli ultimi giorni della trattativa, ma è ovvio che dietro c’è un lavoro importante.

Possiamo parlare di mesi di lavoro, orientativamente. Non sono operazioni che si chiudono in rapidità, anche per club grandi come il Paris Saint-Germain.

Sono trattative che richiedono tempo, ancor di più quando ci sono più soggetti coinvolti.

Non ne ho certezza, ma credo che si trattasse comunque di una trattativa unilaterale, della quale il Napoli è stato informato successivamente.

Il contratto del calciatore viene stilato su un modulo federale in francese. Il contratto di trasferimento è stato fatto in inglese, mentre altri accordi in italiano.

Cifre?

Posso dirle solo che quelle che sono circolate sono più o meno correte, ma non posso entrare nei dettagli.

Osimhen? Il Napoli ha rifiutato più di 150 milioni da parte di un club saudita nell’estate post scudetto».

Comments

comments