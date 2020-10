Parma: altri due calciatori positivi al Coronavirus

Sul proprio sito ufficiale il parma comunica la positività al Coronavirus di due calciatori della prima squadra.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore“.

Comments

comments