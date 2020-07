Il primo tempo di Parma-Atalanta, prima partita di questa penultima giornata, è terminato con il risultato di 1 a 0.

A segno, per i padroni di casa, ancora Kulusevski. L’Atalanta per ora non riesce a mettere pressione all’Inter, ancora seconda in classifica e che giocherà tra poco proprio contro gli azzurri.

