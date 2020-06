Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha rilasciato un’intervista a Parma Today, in cui ha rivelato di aver contratto il Coronavirus.

“Diversi giorni dopo la gara contro la Spal ho avuto un po’ di febbre e qualche sintomo leggero: visto il momento, ho preferito essere responsabile per non mettere a rischio nessuno. Solo dopo i test sierologici fatti in vista della ripartenza del campionato ho saputo di averlo contratto. Ho avuto paura più per la mia famiglia che per me stesso”.

