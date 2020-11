Parma e Fiorentina non vanno oltre lo 0-0 nell’anticipo del sabato sera di Serie A.

Partita dalle poche emozioni che regala un punto a testa alle due squadre. Per gli emiliani questo è il terzo pareggio di fila che rimanda alla prossima giornata la conquista della prima vittoria in campionato. Per i viola, invece, questo può essere un altro mezzo passo falso che tiene in bilico il futuro del tecnico Iachini.

