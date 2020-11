Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Kouamè al fianco di Ribery, out Bonaventura

Il sabato di Serie A si conclude con la sfida, in programma per le 20:45, tra il Parma e la Fiorentina, guidata da Iachini, la cui posizione è sempre più in bilico.

Il tecnico viola è finito sulla graticola, dopo la deludente prova della settimana scorsa contro la Roma, e quella di questa sera potrebbe essere, per lui, l’ultima chiamata. Queste le formazioni ufficiali del match:

Parma (3-5-2): Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

