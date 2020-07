Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima del match contro il Napoli.

Il centrocampista ducale è uno degli ex di giornata, pur non avendo mai esordito in maglia azzurra (è tuttora di proprietà del Napoli): “Il momento che stiamo vivendo non è di certo dei migliori, ma l0 affrontiamo col sorriso. Oggi ritrovo tantissimi amici che mi fa sempre piacere rivedere. Faremo del nostro meglio”.

Comments

comments