Parma, Grassi: “La prestazione c’è stata. Noi sfortunati”

Alberto Grassi, centrocampista del Parma, è intervenuto ai canali ufficiali del club emiliano dopo la sconfitta contro il Napoli.

“A mio avviso la prestazione c’è stata, purtroppo non riusciamo a fare gol e siamo anche leggermente sfortunati. Quando i risultati vengono, dopo è più facile, sei più libero di testa e riesce tutto nel modo migliore. Quando ci sono periodi come questo è difficile, ma dobbiamo restare tutti uniti per venirne fuori, il prima possibile. Siamo un gruppo, ci vogliamo tutti bene, il Mister e lo staff sono molto bravi, sono convinto che ne usciremo“.

