Parma, il ds Carli: “Napoli fantastico, non abbiamo dormito sonni tranquilli”

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, prima della partita contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Se pensiamo di salvarci col mercato siamo già retrocessi. Non ci salviamo così, ci salviamo se questa squadra trova compattezza, spirito e voglia che questi ragazzi hanno e vanno messo in campo. Se giochi in Serie A tutte le partite sono difficili. Il Napoli è una squadra fantastica, non dormi sonni tranquilli. Sicuramente è un campo difficilissimo, ma al di là del risultato dobbiamo trovare qualcosa per mettere forza e fare cose importanti. Siamo migliorati, dobbiamo lavorare. Testa bassa per fare un grande girone di ritorno.

Krause? Abbiamo una proprietà che sta dimostrando grande passione, grande voglia. Viene in un mondo nuovo e deve capire le dinamiche, ma è una grande risorsa il presidente. Il nostro girone di ritorno deve essere di grandissimo livello”.

