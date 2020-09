Parma-Napoli: Gattuso cerca la rivincita con Liverani, gli azzurri per sfatare il tabù del settembre a Parma

Nella prima giornata del campionato di Serie A 2020-21 il Napoli affronta in trasferta il Parma. La gara è in programma domenica 20 settembre alle ore 12:30 con diretta TV sui canali DAZN.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Itala sono 23 i precedenti giocati dalle due squadre a Parma, terminati con questo bilancio:

VITTORIE PARMA: 11 (47,82%): ultima il 2-1 del 22 luglio 2020 con i gol di Caprari (P) su rigore, Insigne (N) su rigore, Kulusevski (P) su rigore;

(47,82%): ultima il 2-1 del 22 luglio 2020 con i gol di Caprari (P) su rigore, Insigne (N) su rigore, Kulusevski (P) su rigore; PAREGGI: 4 (17,39%) – ultimo il 2-2 del 10 maggio 2015 con i gol di Palladino (P), Gabbiadini (N), Jorquera (P), Mertens (N).

(17,39%) – ultimo il 2-2 del 10 maggio 2015 con i gol di Palladino (P), Gabbiadini (N), Jorquera (P), Mertens (N). VITTORIE NAPOLI: 8 (34,78%) – ultima il 4-0 del 24 febbraio 2019 con i gol di Zielinski, doppietta di Milik e Ounas.

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata a Napoli allo stadio del Vomero nella 15° giornata del campionato di Serie B 1948-49. La gara giocata il 12 dicembre 1948 è terminata 1-1 (Bronzini per il Parma e Santamaria per il Napoli). In vece la prima gara giocata a Parma è quella del 15 maggio 1949 alla 36° giornata del campionato di Serie B terminata 1-0 per i ducali (di Bronzoni il gol decisivo).

C’è un solo precedente tra le due squadre giocato alla prima giornata, giocato nel campionato di Serie A 1996-97 e il Parma ha vinto in casa 3-0 con i gol di Dino Baggio, Chiesa e Zola.

Sono invece 6 i precedenti giocati dalle due squadre nel mese di settembre terminati con 2 vittorie del Napoli (entrambe in casa), 2 pareggi (entrambi a Napoli) e 2 vittorie del Parma (entrambe in casa).

Gattuso da allenatore ha sfidato 43 volte il Parma ottenendo 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Liverani invece da allenatore ha sfidato 3 volte il Napoli rimediando 2 sconfitte e 1 vittoria.

C’è un solo precedente tra i due allenatori che ha visto trionfare Liverani in Napoli-Lecce 2-3 dello scorso 8 febbraio.

