Domenica, alle ore 12:30, il Napoli farà il suo esordio in campionato, allo stadio Tardini, contro il nuovo Parma di Fabio Liverani.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia per mister Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro non parlerà alla stampa, a causa dei protocolli anti-Covid adottati dalla società.

