Parma-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida il Parma di D’Aversa nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle 19.30.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Solo l’Inter (18) ha mandato in gol più giocatori differenti rispetto al Napoli in questa Serie A (16).

A partire dalla scorsa stagione il Napoli è la prima squadra nei Top-5 campionati europei ad aver colpito 50 legni.

Solo due dei sette gol di Gervinho in questo campionato sono arrivati in partite casalinghe: le due reti tuttavia sono arrivate nelle ultime tre gare interne dell’attaccante del Parma, che in precedenza era rimasto a secco per 14 incontri al Tardini.

Il primo gol dell’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne in Serie A è arrivato proprio contro il Parma nel settembre 2012.

Tra i giocatori di questa Serie A, Piotr Zielinski è quello che ha disputato più partite in tutte le competizioni nella stagione in corso (44).

