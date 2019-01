LIVE CALCIOMERCATO – Il Parma prende Sprocati e Machin

Segui con noi le ultime ore di questo calciomercato invernale. Premi F5 per aggiornare il live.

19:23 – UFFICIALE Parma prende dal Pescara Josè Machin in prestito fino a giugno.

19:19 – UFFICIALE Sprocati passa dalla Lazio al Parma. Prestito con obbligo di riscatto.

19:14 – Altra operazione UFFICIALE per la Spal: arriva Regini dalla Sampdoria, dopo aver preso Jankovic.

19:12 – Spal, fatta per Jankovic dal Partizan Belgrado.

19:05 – Udinese, fatta per Sandro. Per il Milan arriva Robotti, classe 2002, dall’Alessandria.

19:00 – ULTIMA ORA di calciomercato invernale.

18:55 – UFFICIALE Il Chievo prende Nuno Numes dal Genoa, a titolo definitivo. Per il Genoa un diritto di recompra.

18:48 – Dell’Orco ha firmato con l’Empoli, per Sau alla Sampdoria mancano solo le firme.

18:38 – UFFICIALE Parma e Inter hanno concluso l’operazione Brazao. Portiere in prestito al Parma, operazione da 2,5 milioni.

18:32 – Per l’Udinese un difensore ed un centrocampista in arrivo: Ben Wilmot dal Watford e Sandro, ex Genoa.

18:21 – Thereau nella sede del Cagliari per la firma.

18:10 – UFFICIALE Romulo alla Lazio in prestito con diritto di riscatto.

18:00 – Mancano 2 ore alla fine di questa finestra di calciomercato invernale.

17:53 – UFFICIALE Per il Cagliari arriva Leverbe, difensore classe ’97, dalla Sampdoria.

17:44 – Luca Pellegrini, terzino sinistro classe ’99, passa dalla Roma al Cagliari in prestito.

17:30 – Per la Juventus non ci sarà nessun nuovo arrivo a difesa.

Gentili lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale delle ultime ore di questo calciomercato invernale. Tra le tante trattative di questo mese ci sono stati anche alcuni colpi importanti, tra i quali quello di Piatek al Milan che ha sostituito Higuain, tornato da Sarri al Chelsea; il Milan inoltre ha portato in Italia Paquetà. La Fiorentina ha acquistato Muriel mentre da giugno si è assicurata Traoré (dell’Empoli); un’altra cessione eccellente è stata quella di Boateng, passato al Barcellona. La Lazio sta per chiudere per Romulo in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter si è assicurata Godin a giugno. Anche la Juventus si è mossa per giugno con l’acquisto di Ramsey, da segnalare invece un mercato spento per il Napoli: nessun nuovo arrivo, ma solo la cessione in prestito secco di Rog al Siviglia.

