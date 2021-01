Parma, quattro assenti nell’allenamento odierno: il report

Il Parma, prossimo avversario del Napoli in campionato, continua a lavorare in vista della gara di domenica, alle 18, allo stadio Maradona.

Questo il report della seduta di allenamento odierno: “Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico.

Botond Balogh e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Bruno Alves e Vincent Laurini. Terapie per Yann Karamoh e Lautaro Valenti. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”.

