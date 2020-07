Parma – Dopo il caso di positività emerso ieri tutta la squadra è risultata negativa al test molecolare. Lo annuncia il club con un comunicato.

Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso.

La squadra partirà dunque come da programma questo pomeriggio dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il Bologna (calcio d’inizio ore 19:30).

