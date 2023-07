Parte la sperimentazione del nuovo fuorigioco: come funziona

La FIFA intende cambiare la concezione del fuorigioco basata oggi con fuorigioco semiautomatico anche sul millimetro.

Arsene Wenger, storico manager dell’Arsenal e oggi a dello sviluppo del gioco del calcio, sta portando avanti un nuovo metodo di valutazione del fuorigioco.

L’obiettivo è che per considerare un giocatore in fuorigioco, bisogna che la sua intera figura sia oltre l’ultimo difendente (escluso ovviamente il portiere come nella regola attuale), introducendo così il concetto di “luce” tra i giocatori.

Secondo Wenger potrebbe essere una innovazione che potrebbe aumentare lo spettacolo e il numero di gol riducendo al tempo stesso le polemiche.

Sperimentazione già studiata in Premier League, anche se la FIGC nelle competizioni Under18 ha fatto da apripista sul campo, e che ha fatto emergere un numero di chiamate del fuorigioco dimezzato rispetto a quelli effettivamente fischiati sul campo con il regolamento attuale.

Gianni Infantino presidente FIFA: “La regola è in fase di studio, perché vogliamo che il calcio sia ogni giorno più offensivo”.

In pratica con la nuova regola un calciatore non sia più considerato punibile se una parte qualsiasi del corpo con cui può segnare una rete è in linea con il penultimo difendente. Quindi, per essere sanzionato un fuorigioco tra l’attaccante in posizione più avanzata e il difendente, ci dovrà essere la cosiddetta luce, ovvero dovranno essere visivamente separati

La sperimentazione proseguirà in Svezia e Olanda nelle competizioni Underr21 sia maschili che femminili.

Terminata la sperimentazione la parola finale per il cambiamento del regolamento del Giuoco del Calcio spetta all’IFAB.

