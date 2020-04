Parte nel caos la richiesta dei 600 euro di bonus all’Inps

Non è un pesce d’aprile ma da oggi i lavoratori autonomi possono davvero inoltrare richiesta all’INPS per avere i 600 euro di bonus previsto dal governo per aiutarli a superare l’emergenza coronavirus.

Sembra invece un pesce d’aprile il collegamento al sito INPS per compilare il form previsto.

Infatti il sistema che sarebbe stato ‘liquidato’ in ordine di richiesta in base all’ora di compilazione con il rischio di rimanere senza per i ritardari, ha mandato in tilt il sito dell’Inps offline già dopo pochissimi minuti dalla mezzanotte.

Tanti i messaggi in risposta a chi ha provato a inoltrare domanda.

Da portale lento a login non disponibile. Da errore 500 a prestazione non raggiungibile ed altri ancora.

Con il passare dei minuti sembrerebbe però che anche se molto lentamente il sistema abbia ripreso a funzionare con una certa continuità.

