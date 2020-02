Partite rinviate in Serie A per il coronavirus: le possibili date dei recuperi, anche il Napoli potrebbe essere interessato

Per l’allarme legato ai contagi da coronavirus in Lombardia, Veneto e Piemonte sono state rinviate quattro partite della venticinquesima giornata del campionato di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari.

La Lega di Serie A deve ora valutare le date per giocare i recuperi delle gare rinviate, anche in base alle eventuali disposizioni che arriveranno dal Governo e alla possibilità o meno di giocare le partite a porte chiuse.

Per Torino-Parma e Verona-Cagliari non ci sono grossi problemi visto che queste quattro squadre hanno solo impegni in campionato. Per queste due partite ogni mercoledì a partire dal quello del 3 marzo può essere utile per recuperare la gara. Molto probabile che i due recuperi si giochino tra mercoledì 11 marzo e mercoledì 18 marzo anche per valutare meglio l’evolversi dell’emergenza coronavirus.

Qualche difficoltà in più potrebbe esserci invece per Atalanta-Sassuolo. I bergamaschi martedì 10 marzo sono impegnati a Valencia nel ritorno degli ottavi di Champions League con buone possibilità di accedere ai quarti in programma il 7 e 8 aprile l’andata e il 14 e 15 aprile il ritorno. Quindi mercoledì 18 marzo potrebbe essere la data giusta per recuperare Atalanta-Sassuolo.

Davvero complicato invece stabilire una data per il recupero di Inter-Sampdoria. L’Inter se dovesse avanzare in Europa League fino alla finale del 27 maggio avrebbe un solo mercoledì senza impegni, quello del 20 maggio. Impossibile aspettare il cammino dell’Inter in Europa, pertanto sono due le ipotesi al momento al vaglio di Lega e club interessati:

la meno probabile: stabilire già da ora mercoledì 20 maggio la data del recupero di Inter-Sampdoria;

stabilire già da ora mercoledì 20 maggio la data del recupero di Inter-Sampdoria; la più praticabile: rinviare a mercoledì 13 maggio la semifinale di ritorno Napoli-Inter e di conseguenza rinviare a mercoledì 20 maggio la finale. Inter-Sampdoria potrebbe così giocarsi mercoledì 4 marzo.

Però in questo caso ci sarebbero da valutare le ripercussioni sul Napoli che ha già lanciato da una settimana la vendita dei biglietti per Napoli-Inter.

Comments

comments