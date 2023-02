Partite Serie A in chiaro: una possibilità per il triennio 2024-2027, Rai e Mediaset pronte all’offerta

Vedere le partite della Serie A in chiaro sembra essere una possibilità non più remota.

In attesa di conoscere quali e quanti pacchetti la Lega di Serie A intende proporre per l’asta dei diritti TV del triennio 2024-2027, si valuta anche l’ipotesi di partite trasmesse in chiaro.

“Prima volta che la sento come ipotesi. Sappiamo che alcune leghe hanno sperimentato una partita in chiaro con risultati controversi. Di questa ipotesi oggi non si è discusso, al momento grazie a un lavoro molto approfondito degli uffici della Lega e dell’AD si sta definendo il quadro di partenza per arrivare alla strategia migliore”.

Così si era espresso il presidente della Lega Serie A in merito all’ipotesi di trasmettere in chiaro partite del campionato.

Rai e Mediaset si sono dette pronte ad aderire al prossimo bando nel caso la Lega dovesse aprire all’ipotesi di trasmettere partite in chiaro.

