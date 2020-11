Pasculli, ex compagno di Maradona: “Voleva tornare a Napoli da dirigente”

Dall’Argentina ha parlato l’ex compagno di Diego Armando Maradona, Pedro Pablo Pasculli, della scomparsa del Pibe de Oro.

Pasculli ha rivelato anche che Maradona voleva tornare a Napoli come dirigente. Di seguito le sue parole a Radio Punto Zero:

“Alle 17 si è fermato il calcio, è andata via la storia del calcio mondiale. Non ci sono parole. Il sogno di Maradona era quello un giorno di tornare a Napoli per fare parte dello staff tecnico. Purtroppo Dio ha scelto di averlo con sé dai 60 anni in poi. In Argentina c’è lutto nazionale per 3 giorni, la gente non riesce a darsi pace, a capire.

Dividere la stanza con lui al Mondiale e vincerlo è stato stupendo. Diego aveva un cuore immenso, è stato un vero amico, sono stato fortunatissimo. L’ho conosciuto a 20 anni, se gli toglievi il pallone non era felice.”

