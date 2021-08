Pastorino (on. LEU): “Oggi deposito l’interrogazione parlamentare su Dazn. Il Governo potrà prendere provvedimenti”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Pastorino, onorevole LEU:

“Sono gran tifoso del Genoa, sono sempre felice quando c’è la gara con il Napoli, anche se sono preoccupato per la mia squadra.



Interrogazione parlamentare su Dazn? Sarà depositata oggi, punto ad ottenere una maggiore attenzione sul tema. Un servizio così importante ed anche così oneroso deve avere i requisiti di accessibilità di un certo tipo. Ci sono costi aggiuntivi se non hai una smart TV, se non hai la fibra vedi la partita a singhiozzo. Anche in caso di condizioni ottimali di linea, ci sono stati problemi. Ho visto una nota di Dazn che si scusava parlando di problemi quando c’è una fase di transizione. Io mi auguro che Dazn risolva i suoi problemi: alla base di tutto c’è un servizio che è stato affidato attraverso una gara ma se il sistema non funziona è giusto che qualcuno si ponga delle domande e vengono presi dei provvedimenti. Anche il Governo può prendere provvedimenti. Già lo scorso anno Dazn aveva presentato problemi. Credo che ci sarà l’intervento dell’Autorità se non ci sarà un miglioramento del servizio”.

Comments

comments