Patrizio Rispo: “Il Napoli? Una meraviglia come ai tempi di Diego”

Per la rubrica “Senti chi parla” tre domande su temi di attualità a Patrizio Rispo.

Attore napoletano di teatro, cinema e televisione, noto al grande pubblico come uno dei protagonisti principali di un “Posto al Sole”, fiction longeva e di successo trasmessa da Rai 3 da ben 27 anni nel ruolo di Raffaele Giordano, il custode di Palazzo Palladini.

Qual è il segreto di questa fiction così amata e seguita?

“Il successo di ‘Un posto al Sole’ è dovuto al fatto che ormai non è più una fiction, ma è una realtà parallela alla vita reale, per cui sentiamo forte l’affetto del pubblico. La gente ha partecipato al nostro cambiamento negli anni, si è legata a noi in modo speciale e – come mi riferiscono – vede quasi più noi che i propri parenti! È anche molto apprezzata l’attenzione che Un posto al Sole dedica al sociale e che viene recepita come grande stimolo ed esempio”.

Cosa pensa di questo Napoli, capolista in serie A con quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. E se dovesse succedere… Che cosa succederà?

“Il Napoli come lo vedo? Lo vedo una meraviglia. La squadra è amata come ai tempi di Maradona, come allora anche i non tifosi seguono le gesta azzurre, speriamo, ma non lo voglio dire, di festeggiare quanto prima in maniera civile, allegra e festosa con tutti in piazza, famiglie, bambini. Sarà bello. Lo merita la città, lo meritiamo noi”.

Oggi 8 marzo, si celebra la giornata internazionale della donna, non può mancare un suo pensiero.

“Vero, oggi è la Festa delle Donne…ma per me lo è ogni giorno ed ogni giorno non smetto di ammirare la loro forza, la loro determinazione, la loro visione del futuro da mamme attente a difenderci da noi stessi e dagli altri. Viva le donne. Sempre!”

