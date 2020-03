L’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala è risultato positivo al covid-19 anche se asintomatico.

La madre e il fratello Gustavo (con la sua fidanzata) del calciatore tornati in Argentina da Torino, messi in isolamento in un ospedale di Cordoba.

A riportare la notizia sono i giornali argentini ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’.

Comments

comments