Paura a Napoli: scossa di terremoto notturna con epicentro a Pozzuoli

Paura a Pozzuoli e Napoli, in piena notte, per una scossa avvertita alle 2.50: l’Iistituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.9 a 2 km di profondità.

L’epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma allarme tra la gente soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Molte le chiamate al 118 da tutta l’area dei Campi Flegrei ma non risultano danni per ora a persone o cose.

Secondo i primi dati diffusi dall’Ingv la magnitudo del fenomeno tellurico è stata di 2.9 con epicentro sulla dorsale Solfatara Pisciarelli, con profondità a 2,4 chilometri. Notevole lo spavento della popolazione soprattutto sull’asse Pozzuoli alta Quarto, dove è stata avvertita con maggiore intensità. La scossa di questa mattina è inferiore per intensità solo a quella registrata il 6 dicembre scorso con magnitudo 3.1 e tra le più forti dal 2006. Al momento non si registrano danni a persone e cose.

