Paura per Cristiano Ronaldo: scossa di terremoto a Madeira

Questa mattina si è registrata una scossa di terremoto a Madeira, in Portogallo, isola che ha dato i natali al fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo.

La scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita intorno alle 10 di mattina (ora locale): epicentro a 49 km da Funchal. In questi giorni di emergenza Coronavirus, il campione bianconero si trova in Portogallo in quarantena, ma soprattutto per stare vicino alla madre Dolores, colpita da un ictus lo scorso 3 marzo. La scossa, fortunatamente, non ha fatto registrare danni.

