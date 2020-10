Paura per Luca Toni, banditi armati lo hanno assalito e derubato nella villa

Momenti di paura e terrore per Luca Toni, aggredito e derubato nella sua villa a Montale da una banda di quattro persone.

Secondo gazzetta.it, i quattro sembravano conoscere le abitudini di Luca Toni e famiglia. In tre sono entrati nella villa ed hanno aggredito il calciatore campione del mondo, lasciando in pace i figli, chiedendo denaro e valori. Un quarto uomo è rimasto in auto ad aspettare che si concludesse il tutto.

Toni ha commentato così: “sono stati brutti momenti”. Poi ha chiesto discrezione sulle indagini.

