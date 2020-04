Pavoletti: “Napoli grande piazza, ho il rimpianto di non aver mai segnato”

In un’intervista a Sky Leonardo Pavoletti ha parlato anche della su esperienza con la maglia del Napoli.

Reduce da due gravi infortuni al ginocchio Leonardo pavoletti è sulla via del recupero e trona anche a sperare di essere convocato per gli Europei rinviati alla prossima estate per la pandemia coronavirus.

“Sicuramente tra agosto e settembre sarei pronto. Sta andando bene, non devo avere fretta di rientrare. Ho davvero tanta voglia. Sono convinto di rientrare più forte e avrò una determinazione e una voglia di lavorare maggiore di prima.

Cagliari per me vuol dire tanto e continuerà a dirmi tanto. Mio figlio è nato qui, ho fatto record di gol, abbiamo fatto due salvezze: da subito è nato un grande amore reciproco e mi sta continuando a dare molto.

Napoli? “Mi sono trovato benissimo, ma sono arrivato da un infortunio, Higuain aveva fatto il record di gol e Milik era partito bene. Napoli è una grande piazza e non aspetta chi deve ritrovare la forma fisica. Ho il rimpianto di non aver mai segnato. Ho una grande amicizia con Mertens”.

Comments

comments