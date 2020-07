Pazienza: “Col Barcellona deve giocare Demme. Uno come Allan è necessario”

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del centrocampo azzurro in chiave Barcellona.

“Elmas ha ampi margini di miglioramento. Così come altri centrocampisti del Napoli. Elmas deve migliorare anche sull’aspetto di finalizzare l’azione con l’ultimo passaggio. I centrocampisti attuali devono fare entrambe le fasi ad un alto livello.

Demme poco brillante? L’aspetto fisico dipende dal blocco forzato e dalle temperature che ci sono ora. Un calciatore dinamico come lui, se spende tante energie, è normale abbia un calo. Lo reputo un calciatore fondamentale per il Napoli. Dà tanto equilibrio. A Barcellona ci deve essere lui in mezzo al campo, non Lobotka. Lo vedo migliore dello slovacco anche nelle scelte dei passaggi, sa quando può forzare la giocata.

Allan? In rosa un calciatore come Allan è necessario averlo. E’ legittima la scelta di giocare con due mezz’ali di qualità, ma il Napoli ha bisogno anche di giocatori che diano sostanza ed equilibrio per recuperare palloni e far respirare gli altri centrocampisti”.

Comments

comments