Pecchia a KKN: “Gaetano? Quest’anno ha avuto un crescendo in consapevolezza, è un centrocampista che ha qualità e senso del gol”

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della promozione con la Cremonese e di Gaetano.

Pecchia si sofferma molto sul centrocampista di proprietà del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Cremonese destinata a lottare per i posti più alti della Serie B? Io sono arrivato l’anno scorso, la squadra era nei bassifondi. L’obiettivo era quello di mantenere la categoria, quest’anno volevamo creare un gruppo che potesse essere competitivo e non ci aspettavamo di lottare per i piani alti con squadre più attrezzate.

La possibilità di far migliorare e crescere i giovani c’è stata perché l’ambiente lo ha permesso. Quando si vince con i giovani si dice che c’è coraggio, quando si perde presunzione. Ci ha permesso di fare un bel calcio e mettere in mostra giovani interessanti. Piccolo clan di napoletani ha portato fortuna? Certamente aiuta la coesione, in alcuni momenti parlare lo stesso linguaggio e sdrammatizzare per non creare troppe pressioni aiuta.

Una squadra in credibile quella della Cremonese che ha permesso questo obiettivo. Quanto è maturato caratterialmente e tecnicamente Gaetano? Credo sia davanti agli occhi di tutti quanto è migliorato. L’anno scorso ha dato un contributo importante, quest’anno è stato un crescendo di consapevolezza arricchito da giocate importanti. Le prestazioni le ha impreziosite con giocate incredibili. Ha fatto gol di altissimo valore.

Credo che questi 18 mesi gli abbiano dato la possibilità di affrontare il futuro con piglio diverso. Speranza di tenerlo? La speranza c’era anche quest’anno, ho parlato anche con Spalletti. Si devono tenere conto di tante cose quando non si hanno giocatori di proprietà; uno ci spera per dare continuità al proprio lavoro, ma dipende da tante altre cose. Gli auguro il meglio.

Tatticamente dove si colloca Gaetano? Per me è un centrocampista che ha qualità e senso del gol. Nel dettaglio, deve ancora completarsi e ha margini di miglioramento con una maturità tale che sa di cosa ha bisogno. Ma è un centrocampista. Complimenti di Benitez? Ho un rapporto straordinario con lui, è un allenatore di altissimo livello.

Come giudico la stagione di Spalletti? Il Napoli ha fatto una stagione straordinaria, confermarsi e stare lì per 10 mesi non è una cosa casuale. Comunque un bel Napoli e al di là di qualche scivolone credo sia una stagione di altissimo livello.“

