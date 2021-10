Pecci: “Gli allenatori contano al 5% al massimo il 6%, la differenza la fanno sempre le rose dei calciatori”

L’ex centrocampista del Napoli Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Gli allenatori contano al 5% al massimo il 6% se riescono a dare un contributo dopo una sconfitta. In vita mia non ho mai visto un allenatore fare gol. Juric prima del campionato tutto arrabbiato ha detto datemi i giocatori sennò non andiamo da nessuna parte.

E’ la regola delle regole: la differenza la fanno sempre le rose dei calciatori. Dopo una sconfitta vedremo la capacità del Napoli di rialzarsi. La sconfitta va mastica dentro di te, io non ho mai trovato un allenatore lenire il ko di una partita con le parole.

Il Napoli per vincere lo scudetto deve puntare su Osimhen. Se alla velocità combinerà la tecnica ce ne sono poche di squadre come quelle del Napoli.

Il Torino? Sembra abbia svoltato sotto il profilo del comportamento in campo. Questo perché ha cambiato calciatori non l’allenatore.

Il Napoli? IL gruppo è da tempo che vola in alto. L’allenatore sta accompagnando bene la rosa che ha.

Il centrocampo del Napoli? Penso che con Fabiàn e Zielinski ha gli uomini che sanno cosa fare, che indicano la via e dettano il ritmo. Anche Anguissa consente di indirizzare il gioco e non di subirlo. Mi pare che siano giocatori in grado di supportare e servire al meglio Osimhen”.

