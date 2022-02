Pedri in conferenza: “Sia Koeman che Xavi mi hanno dato tanto. Fabiàn porta molto alla squadra”

Il 19enne centrocampista del Barcellona Pedri, con il tecnico Xavi, in conferenza stampa ha presentato la sfida di Europa League contro il Napoli.

Queste le parole di Pedri in conferenza.

“Xavi e Koeman? Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi guarda il calcio come me e sia a me che a Gavi sta aiutando molto. Entrambi i tecnici mi hanno dato tanto. Ho la confidenza per lavorare bene e nel migliore dei modi; se devo scegliere tra Mbappé o Haaland, non saprei. Preferisco rimanere concentrato sulla sfida di domani contro il Napoli.

Non mi metto dei limiti ma penso a dare il meglio sul campo; voglio godermi ogni giorno e lavorare per migliorarmi. Tutta la nostra rosa è importante, nonostante l’addio di Messi che resta il miglior calciatore al mondo. Con Ferran ho un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Europa League? Per noi ha un grande valore, per noi è una partita importante. Vogliamo entrare in Champions, ma diamo molto valore anche all’Europa League e puntiamo a vincerla.

Contributo in zona gol? Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l’area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Ho segnato due gol in poco tempo e sono comunque felice. Cosa manca per avere più regolarità? Contro l’Espanyol siamo partiti bene, ma è vero che non abbiamo dato continuità nel cercare il secondo gol per chiudere la partita, forse ci manca questo.

Se sono riuscito a vedere come gioca il centrocampo del Napoli? Sì, abbiamo visto come gioca e ci siamo preparati ed è un ottimo centrocampo, conosco bene Fabian, mi trovo bene con lui ed è un giocatore che porta molto alla squadra. Sarà una bella sfida, speriamo di poter vincere. Il Napoli? Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c’è poco tempo per preparare le gare. L’attenzione è per giocatori come Insigne, poi c’è Osimhen in contropiede, ma siamo il Barça e dobbiamo stare attenti a noi stessi.“

