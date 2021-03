Pedullà: “Dopo Reggio Emilia qui nessuno ha difeso Insigne”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Quando vedi la rimessa laterale battuta a Reggio Emilia ti viene voglia di sospendere la trasmissione. Mi fa piacere che la voglia del Napoli messa in campo ieri è stata accolta bene dalla stampa Nazionale ma purtroppo male dalla stampa locale. Qui c’è gente che quando il Napoli perde gode e quando il Napoli vince fa finta di sorridere e parla di altre cose.

Dopo Reggio Emilia nessuno qui ha difeso in plebiscito Insigne per la reazione avuta dopo il pareggio. Se fosse per me ma mille volte starei con Insigne. C’è gente che quando Insigne segna gode ma poi in questi casi non fa nulla per difenderlo. Questa è una vergogna. Qui non c’è tutela nemmeno davanti ad un cattivo arbitraggio.

Chi ti rappresenta mediaticamente porta tutte queste situazioni fuori o all’estero. Se mi dicessero cose del genere io penserei che qui c’è una spaccatura con quello che è il simbolo di questa squadra.”

