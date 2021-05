Pedullà: “Fabian può essere il calciatore sacrificato questa estate, Allegri prima scelta se dipendesse da De Laurentiis”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che il sacrificato sarà Fabian Ruiz perché se non rinnova non si può arrivare al 2022 in scadenza. Se gli offrono gli stessi soldi di prima può partire soprattutto se si presenta l’Atletico Madrid che potrebbe vincere la Liga quest’anno. Quella dell’Atletico in estate è stata un promessa su un ritorno su di lui anche questa estate. Se tieni Fabian questa estate rischi di fare un secondo caso Milik.

Koulibaly? Con tutto il rispetto per l’Everton ma non credo vada lì. Credo che lui pensi di avere 31 anni e di poter fare altri 3 anni in una squadra più prestigiosa dell’Everton. Se tieni Koulibaly l’estate prossima lo tieni tutta la vita.

La settimana scorsa avrei detto Gattuso alla Fiorentina all’80%. Adesso dico invece meno del 50%. Questo perché c’è stata una serie di confronti che non hanno portato dei convincimenti da entrambe le parti e che portano Gattuso lontano dalla Fiorentina. Intanto vediamo come andrà tra Lotito e Inzaghi perché nella testa del presidente c’è Gattuso. Sullo sfondo ma molto sullo sfondo con contatti non diretti ci sono degli apprezzamenti, e al momento sono solo apprezzamenti, della Juventus per il lavoro di Gattuso. Se la Juve non dovesse andare in Champions il primo ad essere messo in discussione sarebbe Paratici che ha una gran posizione decisionale sugli allenatori, poi la scelta finale spetta ad Agnelli.

Allegri più avanti di Spalletti? Se dipendesse da De Laurentiis sì ma dipende da Allegri se accetta o meno il Real. Al momento vedo solo loro due. Simone Inzaghi? Spera di essere uno dei candidati alla panchina della Juventus.

Su Kaio Jorge non mi risulta un incontro fissato per domani ma solo dei contatti. Stiamo parlando di un fenomeno il cui contratto scade a dicembre e che ha una clausola da 50 milioni che però non è praticabile a giugno e che potrebbe dunque andare via anche per 20 milioni. Il Napoli è già coperto in quel ruolo ma la partita si gioca su queste cifre.”

