Pedullà: “Gattuso non ha mai detto no alla Fiorentina, può andarci davvero”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.



“Sarri? L’agente aveva un prepagato per venerdì ma pi c’è stata un’apertura di Mourinho durante la trasferta di Manchester. La Roma, allettata dalla soluzione Mourinho, ha tenuto a bagnomaria l’agente di Sarri e ha scelto l’allenatore portoghese che avrebbe portato entusiasmo in città.

Gattuso non ha mai detto no alla Fiorentina e credo che se si troveranno determinati accordi, perché da formare la squadra, allora credo che sia una strada davvero percorribile per lui.”

