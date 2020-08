Pedullà: “Il Napoli ha pronta l’alternativa a Gabriel: è Matvienko dello Shakthar”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato dei movimenti di mercato del Napoli per il reparto difensivo.

“Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli, con il Manchester City ha l’accordo. Ma se Gabriel non aspetta e va all’Arsenal ecco una possibile sorpresa: Mykola Matvienko dello Shakhtar Donetsk. Trattativa in corso. L’ucraino Matvienko è un difensore centrale classe 1996 di grande qualità, lo scorso gennaio era stato molto vicino proprio all’Arsenal. Valutazione in abbondante doppia cifra, al club azzurro piace moltissimo perché può agire anche da terzino sinistro. C’è la concorrenza del Leeds“.

