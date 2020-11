Pedullà: “Il Napoli può vincere qualcosa quest’anno, Zielinski indispensabile”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che una notte come quella di ieri o come le 48 ore di ieri sono leggenda. La cosa che più mi ha intristito è vedere, nonostante dei bei video di tributo in onore di Maradona, i commenti di alcune persone becere che a volte dovrebbero mettere in silenzio stampa la propria coscienza.

Zielinski è indispensabile per il Napoli. E’ sempre stato un presunto fenomeno che ha bisogno di fare uno step in più.

Penso che il Napoli possa vincere qualcosa e può giocarsela per un trofeo importante fino in fondo. Quest’anno è particolare, nemmeno la Juve sa se riuscirà a vincere qualcosa. L’Inter per esempio potrebbe uscire già ai gironi nonostante i tanti soldi spesi durante il mercato.”

