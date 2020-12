Pedullà: “Il terzino arriva se esce un calciatore, difficili le situazioni di Milik e Llorente”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Per me parlare di squadra non adatta, criticare Gattuso è malafede. Lo dimostrano le vittorie con il Rijeka, vista come squadra di scapoli e ammogliati, ha sbaragliato il girone pareggiando con la Real Sociedad e vincendo con l’Az. Non vedo ombre in un lavoro difficilissimo che avrebbe visto la luce in due anni.

Ghoulam? Il fatto che abbia avuto una maglia da titolare è anche più di una notizia perché sette mesi fa avrei detto che adesso era altrove.

Gattuso può migliorare in alcune cose come dare più continuità a delle cose che vanno ad intermittenza. Il primo tempo di ieri fa parte del suo vocabolario al contrario.

Mercato? Il terzino entra se esce uno e se esce uno credo che sarà uno tra Milik e Llorente. Lo spagnolo aveva ricevuto una telefonata da Ranieri ma aveva detto no. Ora la Samp ci sta riprovando ma bisogna vedere se andrà a scadenza o deciderà lui la sua squadra. La situazione di Milik è disastrosa perché De Laurentiis non lo svenderà e lui ha rifiutato ogni tipo di offerta. Adesso è giusto che il Napoli abbia l’ultima parola perché quando la società era convinta di venderlo alla Fiorentina che offriva 25 milioni più 4 a stagione al calciatore, lui ha detto no.

Terzino sinistro? Se si pensa a quel terzino sinistro, ovvero Emerson Palmieri, costa 18 milioni di euro.”

