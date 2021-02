Pedullà: “L’allenatore va cambiato adesso, non si può aspettare giovedì”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Se hai un accordo con un allenatore bisogna cambiare adesso. Che fai, aspetti il risultato con il Granada? Poi dopo giochi con il magazziniere centravanti? Onestamente non capisco perché la società non parli e si sia chiusa in silenzio stampa. E’ arrivato il momento, adesso bisogna cambiare. Quale allenatore prendere? Non lo so non faccio il Presidente.

Quando dico che bisogna cambiare bisogna farlo. Non è un rischio questo. Bisogna cambiare perché non ci sono più le condizioni. In questo modo il presidente prende una decisione e toglie anche gli alibi ai calciatori. Adesso va bene chiunque ad allenare.

Per me Gattuso è saltato tempo fa, già dopo Verona forse. In quel caso è stato trasmesso il principio di voler cambiare ma che non è stato trovato nessuno per farlo.”

Comments

comments