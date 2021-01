Pedullà: “Milik ha accettato l’ingaggio. Si lavora per chiudere”

Alfredo Pedullà riporta importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra Napoli e Marsiglia per Arek Milik, in uscita dal club azzurro.

L’esperto di mercato riferisce che Milik ha accettato la proposta di ingaggio fatta dall’Olympique Marsiglia. I due club proseguono i contatti, stretti, e già in serata ci dovrebbe essere una conference call che potrebbe essere propedeutica per l’accordo definitivo.

In più, Pedullà parla anche di una possibile percentuale (dal 20% in su) sulla futura rivendita del polacco. Percentuale da garantire al Napoli.

