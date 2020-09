Pedullà: “Milik-Roma, nessun allarmismo inutile: sappiamo come funziona con ADL”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato, tramite il suo account Twitter, della trattativa tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik.

L’affare ha subito, oggi, una frenata poiché Milik non ha ancora risolto un piccolo contenzioso economico con la società azzurra, ma Pedullà predica calma: “Milik-Dzeko: allarmismi inutili di chi non conosce, ma dovrebbe conoscere, come funziona con De Laurentiis sia in entrata che in uscita. A meno che per un milione in ballo non decida di rinunciare a 26. Calma”.

