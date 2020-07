Pedullà: “Non è ancora fatta per Osimhen nonostante gli annunci del Lille”

Sul proprio profilo twitter Alfredo Pedullà fa il punto sulla trattativa per portare al Napoli Victor Osimhen.

#Osimhen: non ci sono vsiisye programmate con il #Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno dato frutti, malgrado gli annunci strategici del #Lille

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 16, 2020