Pedullà: “Nuovo allenatore? La verità è che il Napoli ha contattato, e ricontatterebbe, solo Sarri”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Chi fa retromarcia sul mercato fatto dal Napoli ha la mia solidarietà. Lo testimonia il fatto che la media punti con Mertens e Osimhen è di 2,50 punti a partita che è una media Scudetto. Il resto dei tifosi del Napoli, invece, devono essere felici di quanto sta accadendo. Credo che il Napoli abbia perso punti per colpa di una determinata campagna mediatica. A fine stagione bisogna trarre delle conclusioni anche su come vivere determinati momenti.

Rimprovero a De Laurentiis solo quel momento di Vacatio dove ha permesso a qualcuno di suonare il trombone. Adesso che il Napoli si è ricompattato deve sapere che c’è comunque un 5% che non vuole che la squadra si ricompatti.

Ripensamenti su Gattuso? Più no che sì anche perché ci sono due persone differenti che dovrebbero mettersi d’accordo. Magari uno dice sì e l’altro dice no. Allenatori? Leggere così tanti nomi per noi che facciamo questo mestiere è una cosa impossibile. La verità è che loro hanno contattato un solo allenatore e che ricontatterebbero volentieri ed il suo nome è Maurizio Sarri.”

Comments

comments