Pedullà: “Raiola a Castel Di Sangro per capire se c’è margine per l’uscita di Lozano”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato e giornalista, riporta le ultime sulla presenza di Mino Raiola a Castel Di Sangro, sede del ritiro del Napoli.

Pedullà riferisce che Raiola è lì anche per capire se ci sono margini per un’eventuale uscita di Hirving Lozano. A seguire le sue parole, riportate sul suo portale online:

“Si cercherà di capire se esistono margini per una trattativa relativa all’uscita di Lozano arrivato un anno fa per 49 milioni (commissioni comprese). Non ci sono, invece, novità su Bernardeschi che da poco è entrato nella scuderia di Raiola.”

