Pedullà: “Sarri? Credo che il Napoli ci riproverà ma attenzione alla Roma”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Benitez vuole fare legittimamente l’allenatore e non vedo il motivo per il quale gli altri debbano mettere l’etichetta di Direttore Tecnico.

Sarri? Credo che il Napoli ci riproverà ma dobbiamo tenere in considerazione l’ipotesi Roma che è molto concreta. Questo lo dico perché credo che Fonseca, anche se dovesse arrivare in Champions, saluterà. Sono convinto che il Napoli ci riproverà e l’unica cosa che c’è da capire è che se con un nuovo contatto Sarri possa essere convinto a tornare a Napoli.

Juric per me è un candidato autorevole ma che non si sposta da Verona se non accontenti le sue richieste. Molto dipende dall’arrivo in Champions o meno del Napoli perché con o senza Champions si ha un diverso tipo di portafoglio. Con o senza Champions Fabian e Koulibaly possono andare qualora arrivassero occasioni importanti.

Lozano? Credo che sia l’unico con il quale si faccia un enorme salto vendendolo ma faccio fatica a pensare ad un Napoli che possa metterlo sul mercato.

Giuntoli? C’è un contratto lungo, a cifre importanti, ma credo che se trovasse una buona squadra che lo cerchi allora non ci sarebbero problemi ad andare via. Al momento però non c’è nessun club.”

Comments

comments