Pedullà: “Sarri sta ragionando se sia opportuno ritornare, al momento credo pensi ad altro”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Il Napoli per me ha perso dei punti per una prostituzione mediatica che si percepisce fino al casello. Per molta gente ieri è stata già zona rossa perché aspettavano di parlare di Bakayoko, Gattuso ecc. Questa situazione purtroppo ha condizionato una parte della stagione del Napoli perché ha minato delle cose che non si dovevano minare. E’ stato scritto che Gattuso deve chiedere scusa a qualcuno: ma a chi deve chiedere scusa? Si pensa che Gattuso sia scarso? Si può cambiare canale e vedersi un film. Purtroppo in questo ambiente c’è una piccola frangia a cui non vanno bene le vittorie del Napoli.

Hysaj? Sarri lo avrebbe voluto sia al Chelsea che alla Juve. Si può essere d’accordo o meno ma a un certo punto il suo valore era di 35/40 milioni. E’ normale se tornasse Sarri cambierebbero le carte in tavola.

Per me per Sarri non dipende dalla Champions né dalla squadra. Dipende da meccanismi che lo portino a voler tornare. Lui sta ragionando se è opportuno andare avanti dopo i 3 anni trascorsi qui. All’inizio ha detto a De Laurentiis un ‘No’ di pancia ed Io penso che lui adesso stia pensando ad altre cose in questo momento.”

